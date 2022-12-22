جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمدارس الرسمية والخاصة واللغات، إذ تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 9 يناير القادم.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس يوم الثلاثاء 9 يناير لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، على أن تبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا على النحو التالي:

المواد التي لا تضاف إلى المجموع

الاثنين 9 يناير: الفترة الأولى التربية والوطنية لمدة ساعة، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة أيضًا.

الأربعاء 11 يناير: التربية الدينية الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف والفترة الثانية تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة أعمال ومدة اللجنة ساعة.

المواد التي تضاف إلى المجموع

السبت 14 يناير: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات فترة أولة واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف

الإثنين 16 يناير: لغة أجنية أولى مدة اللجنة 3 ساعات وفرتة ثانية ،كيمياء لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 18 يناير: فترة أولى أحياء لمدة ساعة ونصف وتاريخ فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الأحد 22 يناير: رياضيات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، فلسفة ومنطق لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 24 يناير: فيزياء مدة اللجنة ساعة ونصف، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس أن أمتحان مادة التربية العسكرية يعقد يوم الاربعاء 28 ديسمبر الجارى في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وتجرى مادة امتحانات العملي لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية.

ويتم اجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا (التربية الفنية ووالتربية الموسيقية وغيرها) قبل نهاية الفصل الدراسى الأول.

وأشارت المديرية أن التربية الرياضية منهج دراسي يجري له تقييم عملي قبل نهاية الفصل الداسي الأول

وشددت على ان تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% باستخدام التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الاشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة، وفقا للكتاب الدورى رقم 49 لسنة 2022.