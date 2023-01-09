جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023.. آخر موعد لرفع الأسئلة على المنصة

أعلنت المديريات التعليمية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن تبدأ يوم 144 يناير وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشارت المديريات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونياً بنسبة 85% للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15%؜، وبالنسبة لطلاب المنازل والذي لم يستلموا التابلت وطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت سيتم عقد الامتحان ورقياً.

وأكدت المديريات التعليمية، على الإدارات التعليمية، بأن آخر موعد لرفع أسئلة امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي على المنصة يوم 10 يناير 2023.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 القاهرة.. يبدأ 14 يناير

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 للفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:

- السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

- الإثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

- الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

- السبت 21 يناير 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- الإثنين 23 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 يوم 15 يناير وفقا وهي كالتالي:

-الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات ومادة اللغة الاجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 17 يناير: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف ومادة الجغرافيا وساعة ونصف.

- السبت 21 يناير: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعة ونصف والاحياء لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 23 يناير: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ثلاث ساعات والفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 25 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعتان ونصف، ومادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف.