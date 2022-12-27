جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري «علمي» بالسويس.. تبدأ 1 يناير 2023

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، جدول ومواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي «علمي» للفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ الأحد 1 يناير 2023 وتستمر حتى الأربعاء 11 من نفس الشهر.

وأوضحت الإدارة، في بيان، جدول الامتحان لمختلف المواد، منوهة أنه سيتم إجراء الامتحانات للطلبة شفويا في القرآن الكريم والحديث، وامتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة، ويجري للطلاب الامتحان فيه قبل «التحريري»، ويحدد موعده بمعرفة المنطقة.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الأزهري بالسويس

الأحد 1 يناير: امتحان مادة الفقه، ومدته ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية الجبر وحساب المثلثات، ساعة ونصف.

الاثنين 2 يناير: البلاغة ومدته ساعة ونصف، والهندسة ساعة ونصف.

الثلاثاء 3 يناير: القرآن الكريم ومدته ساعة ونصف، والصرف ساعة ونصف.

الأربعاء 4 يناير: اللغة الأجنبية ومدته ساعتين ونصف، والإنشاء ساعة.

الخميس 5 يناير: الكيمياء ومدته ساعة ونصف، والثقافة الإسلامية ساعة ونصف.

الأحد 8 يناير: الأدب والنصوص والمطالعة ومدته ساعة ونصف، والتربية الفنية ساعة.

جدول امتحان أولى ثانوي أزهري.. علمي

الاثنين 9 يناير: النحو ومدته ساعة ونصف، والتوحيد ساعة ونصف.

الثلاثاء 10 يناير: التفسير وعلومه ومدته ساعة ونصف، والفيزياء ساعة ونصف.

الأربعاء 11 يناير: الحديث وعلومه ومدته ساعة ونصف، والأحياء ساعة ونصف.