تعرف على موعد هلال شهر رجب 1444.. «الإفتاء» تستطلع في هذا التوقيت

ينتظر الكثيرون موعد هلال شهر رجب 1444، لاسيما وأنه من الشهور المحببة لقلوب المسلمين، ويُعلن عن قرب قدوم شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الطاعات والعبادات، ومن المقرر استطلاع دار الإفتاء المصرية موعد هلال شهر رجب 1444 مساء يوم الأحد الموافق 22 يناير لعام 2023.

موعد هلال شهر رجب 1444

وتعتمد دار الإفتاء المصرية في تحديد موعد هلال شهر رجب 1444، على اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر رجب 1444، عقب معرفة نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقي مواقع التواصل الاجتماعى.

ووفقًا للحسابات الفلكية، تم تحديد موعد هلال شهر رجب 1444، أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 28 من جمادى الآخرة 1444هجريا، والموافق 22 يناير 2023.

التقويم الهجري

ويأتي موعد هلال شهر رجب 1444، وفقًا لنظام التقويم الهجرى أو القمري أو الإسلامي، وهو عبارة عن تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.