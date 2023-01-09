أسعار الذرة الصفراء اليوم في المحافظات.. تراجع 100 جنيه للطن

أكد حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا لبعض الأصناف، واستقرارا في أسعار أخرى، وذلك من حركة التداول التي جرت اليوم الاثنين في الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأضاف «عبدالغفار»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات تراجعت 100 جنيه لكل طن لبعض الأصناف، مما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، وسجلت الأسعار التالي:

- طن الذرة الصفراء برازيلي 12 ألفا و750 جنيها، بتراجع 100 جنيه لكل طن.

- طن الذرة الصفراء أوكراني 12 ألفا و600 جنيه، بتراجع 100 جنيه لكل طن.

- طن الذرة الروماني 12 ألفا و500 جنيه، بتراجع 50 جنيها لكل طن.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني عند 12 ألفا و650 جنيها.

المساحات المنزرعة ذرة صفراء

وتابع «عبدالغفار»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت حركة تداول جيدة خلال عمليات البيع والشراء، وسط تراجع أسعار البعض منها ليستفيد من ذلك مربو الدواجن والثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، مشيرا أن حقول مصر بالوجهين البحري والقبلي تزرع نحو مليون و400 ألف فدان ذرة سنويا.