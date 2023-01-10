سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق.. بـ50 جنيها

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، في الأسواق المختلفة، وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم 10 يناير.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة اليوم 56 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 60 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها، سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 50 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ 55 جنيهاً.

كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة إلى 63 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

الديك الرومي الأبيض 75 جنيها بالمزرعة و80 جنيها للمستهلك، سعر الديك الرومي البلدي داخل المزرعة 80 جنيها، وفي حين بلغ سعره بالمحال 85 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

كيلو البط البلدي 51 جنيها في المزرعة وفي المحال 56 جنيهاً

كيلو البط الفرنساوي بـ 35 جنيها فى المزرعة وفي المحلات 40 جنيهاً

كيلو البط المسكوفي 50 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك 55 جنيهاً

سعر كيلو البط المولار 40 جنيها داخل المزرعة وفي المحلات 45 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.

الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

البانيه بين 110 جنيهات و120 جنيهًا.

سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

الفرخة وزن 2 كيلو بين 85 حتى 95 جنيهًا.

الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.