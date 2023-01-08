سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع ..تبدأ من 54 جنيها للكيلو

تحرص شريحة كبيرة من المواطنين على شراء اللحوم البيضاء، حيث تعد الأقل سعرا من اللحوم الحمراء، وترصد «الوطن» بشكل يومي سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع، لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والقراء لمعرفة الأسعار المعلنة قبل النزول إلى الأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ58 جنيها.

وصل سعر الفراخ البلدي الحر إلى 65 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ70 جنيها.

استقر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء عند 50 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة إلى 63 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ67 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

الديك الرومي الأبيض 75 جنيها في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ80 جنيها.

سعر الديك الرومي البلدي في المزرعة 80 جنيها، وبالمحلات التجارية 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط البلدي 51 جنيها وفي المحلات 56 جنيها.

البط الفرنساوي بـ35 جنيها وفي المحلات للمستهلك 40 جنيها.

كيلو البط المسكوفي 50 جنيها ويصل للمستهلك بـ55 جنيها.

كيلو البط المولار 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها.