أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الاثنين.. تبدأ من 49 جنيها

استقرت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، لتتراوح في الأسواق بين 49 إلى 55 جنيها، في حين تشهد أسعار الفراخ البلدي والساسو تباينا في الأسواق، بالإضافة إلى اختلاف أسعار مشتقات الدواجن بين سوق وآخر، وفق جولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر البانيه بين 110 جنيها و120 جنيهًا، وسعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

وتراوح سعر الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

وتباين سعر الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

تراوح سعر الفرخة وزن 2 كيلو بين 85 حتى 95 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 47 و48 جنيها، تصل للمستهلك بـ53 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم بين 60 حتى 65 جنيه للكيلو

سعر البط اليوم بين 70 حتى 75 جنيها للكيلو.