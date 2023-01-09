«التعليم» تتيح ملفات تقييم الصفوف الأولى للمصريين بالخارج على موقع الوزارة غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة ملفات التقييم لطلاب الصفوف الأولى «الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية»، إلكترونيا للطلبة المصريين في الخارج بداية من 10 يناير الجاري.

إتاحة ملفات التقييم لطلاب الصفوف الأولى

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي، أنّ ملف التقييم عن الفصل الدراسي الأول،يمكن للطالب تحميله من على موقع الوزارة باللغة التى يؤدى بها الطالب الامتحان على أن يتم طباعة الملف ويؤدى الطالب الأنشطة.

رفع الملف بعد الانتهاء منه بعد أسبوعين

وأوضحت أنه يتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين في الخارج بعد أسبوعين من تحميل الملف واستكماله، ولا يتم إرسال أي ملفات تقييم ورقية، مشددة على أن التعامل يكون من خلال المنصة الإلكترونية فقط ، وكذلك تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية.