امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023.. منع الموبايل في اللجان

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لعقد امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، يوم 15 يناير المقبل وفقا للجدول المعلن مسبقا، مؤكدةً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على منع جميع الطلاب اصطحاب الموبايل معه حتى ولو كان مغلقا، ومن يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدةً أنه في حالة اكتشاف موبايل مع الطالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وتُفعل لائحة ضوابط الامتحانات ويصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 وهي كالتالي :-

- يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

الالتزام بالمواصفات العامة الخاصة بالورقة الامتحانية

وفي سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن امتحانات النقل لضبط الامتحانات بالمحافظات وهي كالتالي:-

- تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان.

- الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- الالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة.

- تناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

- وضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية في حال وقوع أى خطأ.