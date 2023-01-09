سيارة متنقلة لتدريب السيدات في سانت كاترين على الحرف اليدوية «صور»

أكد أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بدء تشغيل سيارة تدريب في مدينة سانت كاترين لتعليم السيدات الحرف اليدوية.

وأشار «علم الدين»، أن السيارة وصلت الجمعة الماضية لبدء تدريب سيدات سانت كاترين على الأعمال والحرف اليدوية، والتي تساعد في توفير احتياجات المرأة السينائية، موضحا أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة وافق على طلب السيدة سليمة جبلي، إحدى العاملات في مجال المشغولات اليدوية بالمدينة، والخاص بتوفير سيارة تدريب متنقلة لتعليم الفتيات والسيدات.

تعليم الخياطة والتطريز

وأكد مدير القوى العاملة بجنوب سيناء، أن السيارة جرى وضعها في منطقة سكنية وسط الطبيعة الجبلية، لبدء دورات تدريب على المشغولات اليدوية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف، أن السيارة مجهزة بورش خياطة وتطريز لتعليم الفتيات والسيدات على هذه الحرف اليدوية، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها الوزارة في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا.

مبادرة «حياة كريمة»

وأوضح «علم الدين»، أن السيارة اهداء من وزارة القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء، وستستمر في مدينة سانت كاترين فترة طويلة، حتي يتم تدريب كل السيدات والفتيات علي الأعمال الخاصة بالتطريز والخياطة، مشيرا إلى أن الدورة الواحدة تستمر لمدة شهر، وكل دورة تضم 12 سيدة.

وتابع، بأن الهدف من تعليم السيدات شغل «هاند ميد» هو خلق فرصة عمل للمرأة بجنوب سيناء، تزامنا مع مشروع التجلي الأعظم الذي سيعيد السياحة إلى سابق عهدها في سانت كاترين، وبالتالي سيزداد الطلب على المشغولات اليدوية.