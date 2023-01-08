رئيس سانت كاترين: وصول سيارة «شهر عقاري» وورشة متنقلة لتعليم الحرف اليدوية

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وصول سيارة تابعة لوزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير الخدمات الرقمية لكل أهالي سيناء تطبيقا للمنظومة الرقمية.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة القوى العاملة أرسلت أيضا سيارة متنقلة عبارة عن ورش لمساعدة السيدات في تعلم الحرف اليدوية استجابة لمطالب سيدات وفتيات المدينة.

مكتب توثيق متنقل

وأوضح رئيس سانت كاترين أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تقديم خدمات توثيق الشهر العقاري لكل السكان في المدن البعيدة والتجمعات والوديان البدوية التي لا يوجد فيها مكاتب توثيق للشهر العقاري، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين استقبلت مطلع هذا الأسبوع سيارة متنقلة تابعة لوزارة العدل.

وأضاف أن السيارة عبارة عن مكتب توثيق متنقل تقدم كافة خدمات الشهر العقاري لأهالي المدينة لتوفير الوقت والمال عليهم وذلك لمدة أسبوع كامل، موضحا أن مشروع التجلي الأعظم الذي سيتم الانتهاء منه هذا العام يضم مشروع مجمع شرطي يقدم كافة الخدمات للمواطنين بينها الشهر العقاري والجوازات.

سيارة القوى العاملة

وتابع «العناني» أن المدينة استضافت سيارة تابعة لوزارة القوى العاملة، عبارة عن ورشة متنقلة لتعليم الحرف اليدوية للسيدات والفتيات.

وأكد أن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، قام بزيارة إلى مدينة سانت كاترين ضمن جولته بمحافظة جنوب سيناء الشهر الماضي، وطالبه الأهالي بوجود ورشة متنقلة لتعليم الفتيات والسيدات الأعمال اليدوية لتكون صاحبة حرفة تستفيد منها في المستقبل.