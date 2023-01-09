خبير اقتصادي يرصد أفضل 5 وجهات آمنة للاستثمار خلال عام 2023

رصد الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، 5 وجهات استثمارية آمنة للأفراد يمكن ادخار أموالهم فيها بأمان دون التعرض للمخاطر وحفظ الأموال من خفض قيمتها.

وأوضح أن أول هذه الطرق شهادات الادخار التي طرحها بنكا مصر والأهلي لمدة عام بفائدة سنوية 25% وفائدة 22.5% بعوائد شهرية، وقبلها طرحت البنوك شهادة بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الشهادات استثمار آمن لأن فوائدها مرتفعة وتتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، موضحا أنها تعد أفضل استثمار آمن للأفراد، ويمكن بضمانها الحصول على قرض من البنوك.

ولفت غراب، إلى أن الوجهة الثانية من الاستثمارات الآمنة تتمثل في استثمار أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهي تعطي عائدا كبيرا خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% وهي تعد ثاني أفضل استثمار آمن بعد شهادات الادخار لأنها آمنة ويمكن تسييلها في أي وقت، موضحا أن أذون الخزانة تبدأ بشهادة في حدود الـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما.

الاستثمار في الذهب طويل الأجل

وأضاف غراب، أن الوجهة الثالثة من وجهات الاستثمار الآمن وهي الاستثمار في الذهب، وذلك بلجوء الأفراد إلى ادخار أموالهم حتى لا تنخفض قيمتها بمرور الوقت وذلك بشراء السبائك الذهبية، موضحا أن هذا الاستثمار طويل الأجل ومحفوف ببعض المخاطر القليلة ويشترط بأن يدرس ويراقب الشخص سوق الذهب حتى ينخفض سعره ثم يقوم بشرائه حسب قدرته المالية والانتظار حين يرتفع سعره بالقدر الكاف ثم يبيع، موضحا أن الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحا كبيرا وصل لـ 100% في وقت قصير.

وتوقع غراب، أن يحقق الذهب مكاسب خلال عام 2023 وفقا للمؤشرات الأولية، وذلك في ظل ما يتعرض له العالم من توترات اقتصادية وأزمات جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر أسواق المال والبورصة بها، مضيفا أن المؤشرات توضح أن الذهب من المحتمل أن يشهد زيادة في الأسعار مع استمرار الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة رفع الفائدة ما يزيد من الإقبال والطلب على الذهب

ولفت إلى أن الوجهة الرابعة للاستثمار الآمن تتمثل في الاستثمار العقاري، وذلك عن طريق شراء عقار سكني أو تجاري أو محل وتأجيره ثم الانتظار فترة من الزمن ليست بقليلة لحين ارتفاع أسعار العقارات ثم بيعه وتحقيق مكاسب منه، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار طويل الأجل ولا يحقق ربحا سريعا بل يحتاج مرور عدد من السنوات، إضافة إلى أن القانون نص على فرض ضريبة قدرها 2.5% على عملية بيع الأراضي والعقارات بصورة إجمالية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العقارات يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار طويل الأمد لأنه يحافظ على رأس المال ويحفظه من تقلبات الأسعار، كما أنه يدر على صاحبه دخلا كبيرا بدون بذل مجهود ولا يحقق أي خسائر.

الاستثمار في الأوراق المالية

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية، أن الوجهة الخامسة من الاستثمار الأمن وهي الاستثمار في الأوراق المالية بالبورصة وهو نوع من أنواع التحوط من انخفاض قيمة العملة خاصة مع الارتفاعات في الأوراق المالية المقيدة خلال الأشهر الماضية، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار يعتبره البعض من أفضل الاستثمارات طويلة ومتوسطة المدى حتى تحقق مكاسب للمستثمر، ولكن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لخبرة في هذا المجال لأنه محفوفا بعض المخاطر.