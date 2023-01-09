«سبائك بلدي» أم شركات.. نصائح للراغبين في استثمار مدخراتهم بشراء الذهب

تعد السبائك الذهبية من أفضل أنواع الذهب التي يمكن الاستثمار فيها لحفظ المدخرات، وهو ما يتطلب ضرورة الإلمام بسوق الذهب وخاصة السبائك نظرا لوجود نوعين من السبائك في السوق المحلية، الأولى هي سبائك الشركات والأخرى هي السبائك البلدي.

وقالت مؤسسة «جولد بيليون»، العالمية العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب، إن هناك فرقًا بين السبائك البلدي وسبائك الشركات لذلك يجب معرفة الفرق بينهما وأيهما أفضل في الاستثمار.

وأضافت أن سبائك الشركات، هي النوع المضمون من السبائك، لأن كل شركة تنتج سبيكة يوجد عليها الشعار الخاص بالشركة وفي الغالب يتم تصنيعها من ذهب خالص عيار 24 وهو الغالب والمتداول، كما يتم تصنيع السبيكة على حسب رغبة المشتري ونوع العيار الذي يحتاجه، كما أن سبائك الشركات تبدأ من وزن ربع جرام وحتى وزن كيلو جرام، ويكون شكلها منسق ومغلفة حتى تحافظ على السبيكة عند البيع، ولكن مصنعيها أكبر من السبائك البلدي.

وأشارت إلى أن السبائك البلدي هي عبارة عن ذهب كسر أو قديم يقوم التاجر بصهره وتحويله لسبيكة، وعقب ذلك يسلمه لشخص يسمى «الششنجي»، وهو عامل في معمل تحليلي للذهب للتأكد من عيار الذهب ونقائه وكتابة تقييم على السبيكة، ويقوم المعمل بحساب نسبة الذهب الموجودة فيه ووزنه ويتم إزالة الشوائب منه، وكتابة عيار الذهب والوزن على السبيكة ويتم تقسيمها إلى أوزان معينة بعد السبك.

مميزات السبائك البلدي

وأوضحت أن من مميزات السبائك البلدي أن مصنعيتها أقل من مصنعية سبائك الشركات، ولكن عند شرائها يجب أن يتم شرائها من مكان موثوق وتتأكد إن البائع سيقوم بشرائه منك عندما تقرر بيع السبيكة، وكذلك يجب الاحتفاظ بالفاتورة والتأكد من الوزن والعيار الموجودين على السبيكة.

ومن عيوب السبائك البلدي أن شكلها غير منسق، وفي الغالب يتم تداولها بين التجار وأرباب مهنة، لذلك يفضل شراء سبائك الشركات لأنها تكون مضمونة أكتر من السبائك البلدي.