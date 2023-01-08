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أسعار الفائدة على دفتر توفير بنك مصر اعتبارا من يناير.. عائد يومي يصل لـ11%

كتب:

محمد الدعدع
01:11 م | الأحد 08 يناير 2023
نقود - أرشيفية

نقود - أرشيفية

أصبح بإمكان العملاء الحصول على عائد يومي لدفتر التوفير للحساب الجاري ذو العائد اليومي من بنك مصر، اعتبارا من 4 يناير 2023، بواقع 10% على المبالغ من 50 ألف لـ100 ألف جنيه، حسب ما أعلن بنك مصر في تقرير أسعار العائد على منتجات الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

جدول أسعار الفائدة في بنك مصر

وفقاً لجدول أسعار الفائدة الجديدة على منتجات بنك مصر، يوفر «البنك» عائد يومي 10.25% على المبالغ من 100 ألف لـ500 ألف جنيه، يرتفع إلى 10.50 على المبالغ من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه، ويرتفع العائد لـ11% على المبالغ من مليون لمليوني جنيه.

خطة الأسعار الجديدة

وأضاف بنك مصر، أنّ خطة أسعاره تدخل حيز التنفيذ الشهر الجاري اعتبارا من 4 يناير 2023، بالتزامن مع طرحه شهادتي الـ22.5% و25%، من فروعه المنتشرة بجميع المحافظات.

مرونة حسابات التوفير

وعلى النقيض من الشهادات التي لا يجوز استرداد مبالغها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، توفر حسابات التوفير ببنك مصر إمكانية السحب والإيداع في أي وقت، وتتميز بالمرونة الفائقة في إتاحة المبالغ بالخصم والإضافة.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.