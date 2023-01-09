6 قرارات من جهات التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق بمقابر الإسكندرية

باشرت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب عشريني يعمل سائق «توك توك»، بجوار مقابر «أم قبيبة» بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد.

وأصدرت جهات التحقيق المعنية 6 قرارات خلال مباشرة التحقيقات في جريمة الإسكندرية، تمثلت في ندب الأدلة الجنائية، وطلب تقرير الطب الشرعي، وسماع شهود العيان، وسؤال أهلية المتوفى، وتفريغ الكاميرات في محيط مكان الحادث، إضافة إلى التصريح بدفن جثمان المتوفى بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

تفاصيل العثور على جثة سائق «توك توك»

وكان اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد العثور على جثة شاب مقتول بجوار «توك توك»، على أبواب مقابر «أم قبيبة» بمنطقة الورديان بغرب الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «م.ق.ت»، في العقد الثاني من العمر، سائق «توك توك»، مقتولا بجوار مقابر «أم قبيبة» وأسفل المركبة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كردون أمني حول المكان وجرى ندب الأدلة الجنائية، وتقرر نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة، وبدأ ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.