مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بقرية «أم الفرج» بمحافظة البحيرة

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث مروري تصادم تروسيكل مع توكتوك أمام قرية «أم الفرج» طريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلي مستشفي الشاملة بكفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بحادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك أمام قرية «أم الفرج» بدائرة المركز، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق .

بالانتقال إلى مكان التصادم تبين مصرع خليل أحمد خليل، 42 سنة، مقيم في إيتاي البارود، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الشاملة بكفر الدوار وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل

فيما أصيب كل من علاء أحمد خليل، 48 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى، عطا الشحات محمود، 55 سنة، عامل محارة، مقيم أبو حمص، مصاب بكدمة بالصدر وكسر في الحوض، عبد الرحمن أحمد خليل، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل مصابي حادث التصادم إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الشاملة بكفر الدوار وجار المتابعة.