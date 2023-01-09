مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية «عزيز» بمحافظة البحيرة

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، صعقا بالكهرباء داخل منزل بقرية «عزيز» التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله، وجرى التحفظ على الجثة وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة قاسم عيد قاسم، 28 سنة، مقيم بقرية «عزيز» التابعة لذات المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.