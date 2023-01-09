انتشار سيارات الصرف في شوارع الإسماعيلية لرفع تراكمات الأمطار «صور»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، ظهر اليوم الاثنين، سحب تجمعات مياه الأمطار التي تساقطت على محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية في المدينة والمراكز.

وقال بيان للشركة، إن فرق الطوارئ في منطقة القصاصين، مستمرة في رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية، كما تستمر جهود الفرق الفنية والطوارىء بمنطقة فايد فى سحب تجمعات المياه من عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز والمدينة.

واضاف البيان، أنه تم التعامل مع تراكمات المياه في المدينة، بعدما شهدت سقوط أمطار علي الإسماعيلية، أمس الأحد، تتراوح شدتها ما بين متوسطة الى غزيرة لضمان تسيير الحركة المرورية بسهولة ويسر.

استمرار حالة الطوارئ

وأعلنت الشركة استقرارا فى الاحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأشار إلي استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية – بورسعيد – السويس).