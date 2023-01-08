كيف تأثر طقس مصر بالمنخفضات الجوية في الدول العربية؟.. الأرصاد توضح

تشهد الدول العربية، خلال هذه الفترة، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتمثل في تأثرها بالمنخفضات الجوية، التي ترافقها سقوط أمطار غزيرة ورياح في العديد من المناطق، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث فيضانات وسيول وانهيارات أرضية.

نتأثر بالمنخفضات الجوية في الغرب أكثر من الشرق

من جانبها، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في مصر يتأثر بشكل كبير بالمنخفضات الجوية التي تقع غربي البلاد، لكنها لا تتأثر بالمنخفضات التي تقع في الشرق.

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن كل دولة لها توزيعات ضغطية، وعوامل مؤثرة بالأمطار تختلف عنها في دول أخرى، فعلى سبيل المثال، التوزيعات الضغطية واتجاهات السحب في المملكة العربية السعودية تختلف عن التي في مصر، مشيرة إلى أن مصر تتأثر، خلال هذه الأيام، بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض على سطح البحر المتوسط.