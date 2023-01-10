في الذكرى الثانية لوفاة هادي الجيار.. قصة آخر مسلسل صوره قبل رحيله

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض كورونا، حيث إنه أصيب بالفيروس لفترة طويلة دخل على إثرها أحد المستشفيات، وظل يحارب المرض حتى هزمه في النهاية.

آخر أعمال هادي الجيار

مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني يعتبر آخر أعمال الفنان هادي الجيار، والذي كان يجسد من خلاله شخصية والد الفنان أحمد مكي، حيث إنه توفي بعد أن صوَّر عددا كبيرا من مشاهده.

مصير المشاهد الأخيرة لهادي الجيار

وقال مصدر مقرب من الفنان هادي الجيار لـ «الوطن»، إن المخرج بالاتفاق مع مؤلف العمل تم تغيير في السيناريو فيما يخص دوره حتى يتماشى من الأحداث، حيث إنه توفي في الحلقات الأولى من المسلسل.

أبرز محطات الفنان هادي الجيار

ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، لمع اسمه في مسرحية «مدرسة المشاغبين» كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في «المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان».

في المسرح «أحلام ياسمين، لما قالوا دا ولد، وأيضًا له أفلام سينمائية مثل «ثم تشرق الشمس» عام 1971، «احترس عصابة النساء» عام 1986، «رحلة المشاغبين» عام 1988.