في ذكرى ميلاد هادي الجيار.. بدأ مشوار الفن في السبعينيات ورحل بسبب كورونا

73 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان هادي الجيار، باعتباره من مواليد 15 أكتوبر عام 1949، بدأ مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي من خلال مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وتجسيده شخصية الطالب «لطفي» في المدرسة التي تضم عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وسهير البابلي وحسن مصطفى، وساهمت في شهرتهم واتساع نجوميتهم فيما بعد.

وفي ذكرى ميلاد هادي الجيار، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وذلك من خلال السطور التالية:

بدأ مشواره الفني في السبعينيات من القرن الماضي

- من أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ مشواره الفني في بداية السبعينيات من خلال مسرحية «مدرسة المشاغبين» تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، بطولة سعيد صالح، عادل إمام، أحمد زكي، يونس شلبي، سهير البابلي، حسن مصطفى، عبدالله فرغلي، نظيم شعراوي.

شارك في أكثر من 200 عمل فني

- رصيد هادي الجيار الفني يتجاوز الـ200 عمل بين سينما ودراما ومسرح.

- من أشهر المسلسلات التي شارك بها «أبناء ولكن، الضوء الشارد، المال والبنون، السيرة الهلالية، فلانتينو، عوالم خفية، سك على إخواتك، ومازال النيل يجري، أنا وإنت وبابا في المشمش، سلسال الدم، فوق السحاب، كفر دلهاب، الأسطورة، سوق العصر، الراية البيضا».

توفي بسبب فيروس كورونا

- ويعد مسلسل الاختيار 2، آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها أمام كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

- أصيب بفيروس كورونا الذي تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات.

كان يخشى الإصابة بالفيروس

- توفي يوم 10 يناير عام 2021.

- تنبأ بوفاته بكورونا، وذلك حسب تصريحات سابقة لصديقه الفنان أحمد حلاوة لـ«الوطن» بأنه كان يخاف من الإصابة بالفيروس لأنه سيموت بعدها، ولم يمر أسبوع حتى أصيب بالفعل وغادر الحياة.