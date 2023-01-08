«القومي للترجمة» يطلق العدد الأول من النشرة الإلكترونية «أفريقيا تحكي»

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، العدد الأول من النشرة الإلكترونية «أفريقيا تحكي»، التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والقومي، في روافد الثقافة الأفريقية من آداب وفنون وعلوم متنوعة.

ووجّه المركز، دعوة للمترجمين والباحثين في مجال الدراسات الأفريقية، للمشاركة في الأعداد القادمة بأعمالهم من ترجمات مختارة من الإنتاج الأدبي الأفريقي، سواء التراثي أو المعاصر، الذي يحمل الكثير من معالم الثقافة والحضارة الأفريقية الثرية والعريقة، وتقديم عروض كتب من طرح الفكر الأفريقي الإبداعي في مجالات الكتابة، سواء اللغة العربية، أو اللغات الأفريقية المحلية، أو اللغات الدولية كالإنجليزية والفرنسية، شريطة أن تكون لغة الكتاب الأصلية، ونشر مستخلصات الرسائل والأبحاث في مختلف المجالات الثقافية الأفريقية، أو حوارات مع شخصيات ثقافية بارزة.

ترسل الأعمال على البريد الالكتروني للمركز: ‏Info@nct.gov.eg.