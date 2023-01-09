عضو بالتحالف الوطني: نشكر الرئيس السيسي على دعمه وإتاحة الفرصة للمؤسسات

وجهت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للتحالف، وإتاحة الفرصة لكل مؤسسات التحالف الوطني لبذل أقصى الجهود في كل المجالات وخاصة التمكين الاقتصادي، وثنائه على التجارب التي جرى عرضها خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، من بينها تجربتين لـ2 من المستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنّ دعم الرئيس السيسي وتوجيهاته لإتاحة الفرصة للتحالف بكل مؤسساته بأن يعمل بمساحة واسعة واستثمار لجميع امكانياته، كان العامل الرئيسي للنجاح الذي حققه التحالف، وجرى استعراض جانب من ثماره بمؤتمر اليوم، وكذلك التخطيط لتحقيق أضعاف ما أنجزته خلال الفترة المقبلة.

وقال زمزم، في بيانه: « بالإضافة إلى ما جرى عرضه خلال المؤتمر، فهناك جهود صناع الخير في قطاع الصحة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى، ومبادرة قدم صحيح لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر، إذ جرى عرض تجربتين خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني، وهم من إنجازات صناع الخير خلال عام 2022، واثنين من التجارب التي استفادت من مشروعات التمكين الاقتصادي للمؤسسة، وهما سنبل وداليا».

وأضاف أن قصة سنبل التي جرى عرضها أمام الرئيسي، لأب لدية 4 أبناء، والده كان صيادا، وورث المهنة عن والده، ولكن لضيق الحال لم يستطع أن يكن له مركب، فكان يعمل لدى الغير بنظام اليومية، وكانت الدنيا صعبة لأن العمل في بعض الأوقات يصل لبضعة أيام في الشهر، موضحًا أن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير نزل إلى قرية بساط كريم الدين بشرين بالدقهلية التي يعيش فيها سنبل، وجرى عمل بحث عن حالته وكل الحالات الشبيهة، ووجدنا أنه يستحق المركب بالفعل وهو و29 آخرين من أبناء القرية، وجرى تدريبهم بشكل جيد على كل طرق الصيد الحديثة، واستلموا المراكب بشكل فعلي وبدأو عملية الصيد وجني ثمار المشروع الذي قدمته لهم المؤسسة مجانا.

واستكمل رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن القصة الثانية التي جرى عرضها هي للسيدة داليا من قرية مزغونة مركز البدرشين محافظة الجيزة، أم لـ4 أطفال، وزوجها كان يعمل فني تركيب بلاط اُصيب في حادث، وكان عليها أن تكافح لمساعدة زوجها لتأمين مصاريف أطفالها، وبحثت عن فرصة عمل كمرأة ريفية ليست مدربة على أي شيء ولا تمتلك شهادات تعليمية.

وتابع: داليا توجهت للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتمثلة في صناع الخير بعدما سمعت عن مركز استدامة، والذي يقوم بتدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية، وأن صناع الخير توفر لها نول وخيوط ومنتجات ثم تأخذ منها المنتجات وتقوم بتسويقها.

وأشار إلى أن ثناء الرئيس لحالات صناع الخير وكل الحالات التي جرى عرضها اليوم هو محفز لنا، لاستكمال طريق تمكين كل النساء القرويات المعيلات اقتصاديا ليحيو وأسرهم حياة كريمة.

يذكر أن صناع الخير قدمت العديد من الخدمات خلال عام 2022 تحت مظلة التحالف، ففي القطاع الطبي استهدفت المؤسسة نحو مليون مواطن ضمن مبادرة عنيك في عنينا، لمكافحة مسببات العمى وضعف البصر، وكذلك مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى السكري غير القادرين، بالإضافة إلى أكثر من 700 فرصة عمل مستدامة جرى تقديمها في عام واحد فقط، ومنح 90 مركب رزق في عام، و 5 آلاف أسرة مستفيدة من مبادرة صك الأضحية.