شروط ومعايير الاستفادة من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي.. تعرف عليها

24 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، ضمن قطاع المساعدات الاجتماعية بمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جميعها تهدف إلى خدمة المواطن، ومراعاته من كافة النواحي، تحت رعاية وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، في ظل ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية صعبة.

معايير وشروط محددة، من أجل اختيار الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من جهود كيانات التحالف الوطني، يتم تحديدها عقب تحديث قاعدة بيانات القرى والأشخاص الأكثر احتياجا، للعمل على تحسين نتائج العمل وتسهيل الوصول للجميع بشكل أسرع، والتعرف على احتياجات المواطنين والأسر المتواجدين داخل قاعدة البيانات بمحافظات مصر المختلفة.

وهناك 5 شروط ومعايير محددة للاستفادة من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهي:

- ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.

- انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

- الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

- سوء أحوال شبكات الطرق بالإنارة أو الرصف أو الإصلاح.

- ارتفاع نسبة الأسر الأكثر احتياجا القاطنة في القرى، ماديا وفيما يخص الموارد.

وتتعدد خدمات كيانات التحالف الوطني للمواطنين، بين قوافل طبية لعلاج المرضى غير القادرين، وأيضًا توزيع أطعمة على المحتاجين، ورفع كفاءة الطرق بالرصف وتركيب أعمدة الإنارة، فضلا عن المساعدات المادية نقدا للأسر الأكثر احتياجا.

ويعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرات والأنشطة التي يقوم بها التحالف تساهم في تحسين معيشة المواطنين للأفضل دائما.