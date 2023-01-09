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«المتحدة» تعيّن «مريم حسن» مذيعة في قناة إكسترا نيوز بعد تميزها في مؤتمر التحالف الوطني

كتب:

الوطن
03:07 م | الإثنين 09 يناير 2023
مريم حسن

مريم حسن

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ مجلس إدارة الشركة، قرر تعيين مريم حسن، مذيعة في قناة إكسترا نيوز، التابعة لشبكة قنوات المجموعة.

وكان الرئيس السيسي، أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن، البالغة من العمر 18 عاما.

يذكر أنّ مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج الدوم، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج، التحقت كمتدربة بقناة إكسترا نيوز، حتى جاء قرار تعيينها في الشركة المتحدة بعد إشادة الرئيس السيسي بها.

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بقلم الوطن