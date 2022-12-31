متطوعو «صناع الخير» يجوبون قرى ونجوع سوهاج لتوزيع المساعدات الإنسانية

انطلق فرق عمل ومتطوعو «صناع الخير» منذ صباح اليوم، في عدد كبير من قرى ونجوع محافظة سوهاج، لتوزيع المساعدات الإنسانية التي جرى استعراضها خلال اصطفاف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمس الجمعة.

اصطفاف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف اختتم عام المجتمع المدني باصطفاف لقدرات التحالف البشرية من خلال متطوعية وإمكانات مؤسساته الأهلية وقدراتها، مشيرة إلى مشاركة صناع الخير في الاصطفاف في سوهاج بمبادرتي «صناع الدفا» و«فرحة» لدعم زواج الفتيات الأولى بالرعاية لإتمام زفافهن.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أنّ المؤسسة شاركت في الاصطفاف الذي نظمه التحالف أمام ديوان عام محافظة سوهاج.

وتمثلت مشاركة «صناع الخير» في دعم الأسر الأولى بالرعاية بعدد كبير من البطاطين لمواجهة البرد القارس في الشتاء، واستكمال فرحة عدد من الفتيات المقبلات على الزواج غير القادرات، وذلك من خلال إهدائهن أجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل استكمال الزفاف.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أنّ فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها بدأوا في الانتشار بالقرى والنجوع صباح اليوم، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بقرى المحافظة، وجرى اختيار الأسر المستفيدة بناء على قاعدة بيانات عريضة لمؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قافلة «ستر وعافية 16»

يذكر أن اصطفاف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة سوهاج، استعرض إمكانات التحالف البشرية من خلال متطوعيه، وقدرات مؤسساته المنطوية تحت مظلته، وسبقه تنظيم التحالف لقافلة «ستر وعافية 16» بقرية أم دوم مركز طما في محافظة سوهاج، وشاركت صناع الخير في القافلة من خلال مبادرتي «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى، و«قدم صحيح» لدعم مرضى السكري غير القادرين وحمايتهم من البتر.