وزير التعليم: لا تعديلات على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا توجد أي تعديلات على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تواصل الاستعدادات الأولية لعقد الامتحانات، وستعمل على تطبيق إجراءات مشددة داخل جميع اللجان الامتحانية؛ لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو

وقال حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الوزارة حددت موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر عقدها في 10 يونيو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، لافتا إلى أنّه لن يتم السماح بدخول الكتاب المدرسي والمذكرات الخارجية اللجان الامتحانية، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لا تنوى إدخال أى تعديلات على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، وأن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا، مؤكدا أنه تم التشديد على المركز القومي للامتحانات بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة مباشرة وواضحة وتخلوا من الأخطاء، منوهًا بأن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح الامتحانات لكافة المراحل التعليمية.

لن يسمح بالغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشار وزير التعليم، إلى أنّه سيتم التشديد على ضرورة تطبيق إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، قائلا: «لن يسمح بالغش، وكل طالب سيحصل على حقة الذى يستحقه»، كما سيتم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل جميع اللجان الامتحانية قبل عقد الامتحانات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.