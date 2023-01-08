«التعليم»: تسجيل استمارة «1 سري» لرؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية.. 15 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يناير الجاري.

طباعة نموذج «1 سري» واعتماده من المديريات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات لطباعة نموذج «1 سري» مجمع لجميع المرشحين من يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري، وحتى يوم السبت 11 فبراير المقبل، على أن يطبع نموذج «1 سري» واعتماده من المديريات بالنسبة للعاملين التابعين للمديرية.

تسليم «1 سري» لمدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية

وقال الخطاب، إنه يجب اعتماد النموذج من مدير الإدارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وتسليمه لمدير شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر إدارة الامتحانات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري.