بعد تعيينها في «المتحدة».. ماذا قال الرئيس السيسي عن مذيعة مؤتمر التحالف الوطني؟

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين مريم حسن، مذيعة في قناة إكسترا نيوز، التابعة لشبكة قنوات المجموعة، بعد أن أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، خلال تقديمها فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي استضافه مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويعد ظهور مريم حسن، في حفل التحالف الوطني، هو الأول لها بعد اكتشاف موهبتها في برنامج «الدوم»، حيث قال الرئيس السيسي، موجّها حديثه للفتاة الشابة: «مش هنسى أرحب بيكي، بسنك الصغير ده وبالموهبة دي، إحنا محتاجين ده».

الرئيس: كل حاجة حلوة موجودة في الـ104 مليون

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ مصر بها كل ما نتمناه وأكثر، لكنّنا بحاجة للوصول إليه، لهذا دشّنا مبادرات وآليات عمل لاكتشاف المواهب، وكنا على يقين أنّنا إن بحثنا عن لاعبي كرم قدّم فسنجد، وإن بحثنا عن شعراء سنجد، وإن بحثنا عن كتاب روايات سنجد، متابعا: «كل حاجة حلوة موجودة في الـ104 مليون مصري، ومريم مثال لكده».

مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج الدوم

وكانت مريم إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج الدوم، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد أدائها المتميز، التحقت بالعمل كمتدربة بقناة إكسترا نيوز، حتى جاء قرار تعيينها في الشركة المتحدة بعد إشادة الرئيس السيسي بها.