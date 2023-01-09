تستضيف مدينة الغردقة، بطولة عالمية تقام لأول مرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث نجحت مصر في الحصول على تنظيم كأس العالم للقوة البدنية 2023، بمشاركة 50 دولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

موعد بطولة كأس العالم للقوة البدنية

كشف مصطفى عبد الحميد ممثل الاتحاد المصري للقوة البدنية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بطولة كأس العالم للقوة البدنية، ستقام لأول مرة في الغردقة في السابع من شهر مارس المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام بأحد المنتجعات السياحية في عمل ضخم يليق باسم مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تجهيز الملاعب والفنادق بالغردقة

أكد «عبد الحميد»، التنسيق الكامل اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة وبين وزارة الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر لتجهيز ملاعب والفنادق المستضيفة للاعبين والضيوف.

شعار البطولة

وكشف اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة في بيان صحفى عن شعار بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقامة في الغردقة حيث تم اختيار شعار البطولة والميداليات بالتصاميم الفرعونية التي تعكس حضارة الشعب المصري وتجذب المشاركين الأجانب.