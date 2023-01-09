وصول آلاف السائحين إلى مطاري الغردقة ومرسى علم على متن 88 رحلة

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك على متن 88 رحلة قادمة من مطارات أوروبا، اليوم الاثنين.

ومن المقرر وصول 6 رحلات إلى مطار مرسى علم، و82 رحلة إلى مطار الغردقة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

وأكد مصدر ملاحي لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن مطار الغردقة يستقبل 82 رحلة، ومطار مرسى علم 6 رحلات، تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، على رأسهم الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشكيك، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة بفنادق مرسي علم

ومن جانبه، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من رواد السياحة الداخلية خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع قرب إجازة نصف السنة الدراسية.

وقال لـ«الوطن»، إن الفنادق والمنتجعات السياحية شهدت احتفالات عيد الميلاد المجيد، بمشاركة آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة.