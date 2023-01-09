حملات على الأسواق والمحال التجارية بطور سيناء وتحرير 30 محضرا

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن المدينة مستمرة في شن الحملات على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للمدينة، يقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ولجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، لتنفيذ هذه الحملات.

أشار «الغمريني» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جار تجهيز مكان على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، لإقامة معرض أهلا رمضان، الذي يوفر احتياجات المواطنين حتى الشهر الكريم، من لحوم وأسماك وسلع تموينية.

مراقبة الأسواق

أكد رئيس مدينة طور سيناء، أنه جرى شن حملة على الأسواق والمحال التجارية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مراقبة الأسواق والقضاء على الاحتكار، موضحا أن لجنة مشكلة من المدينة والصحة والطب البيطري وحقوق الإنسان، نفذت حملة للمرور والتفتيش على مدى جودة السلع، وأماكن وطرق تخزينها والصلاحيات والتفتيش على السلع التموينية.

وأضاف أن الحملة تسعى للكشف عن الشهادات الصحية، والإعلان عن أسعار ومتابعة الأوزان وتراخيص التشغيل، يأتي ذلك تنفيذا لقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة لحقوق الإنسان.

نتائج الحملة

أوضح الغمريني، أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضرا متنوعا بين انتهاء صلاحية، وعدم شهادة صحية، بالإضافة إلى إعدام 86 كجم أغذية مختلفة، وأواني، و10 لترات مشروبات مختلفة.

وتابع أن الحملات مستمرة من أجل خدمة المواطنين، مؤكدا أن المدينة نظمت معرضين لبيع السلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم للمواطنين في استاد الطور، وأمام مجمع دلتا للسلع.