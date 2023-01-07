دورة إسعافات أولية لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الساحل في طور سيناء

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة الاهتمام بالشباب في كل القطاعات، وإضافة برامج توعية لرفع الوعي لديهم، موضحا أن مديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب»، نفذت دورة إسعافات أولية لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الساحل.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف منها توعية الشباب لكيفية التعامل مع الإصابة حين حدوثها، للحد من تفاقم الحالة، ومحاولة مساعدة الغير في المواقف الطارئة، لحين وصول عربة الإسعاف والطبيب المعالج.

حدوث الإصابات

أكد أن الدورة عبارة عن حدوث الإصابات المختلفة، وكيفية التعامل معها، وكيفية إيقاف النزيف مؤقتًا، لحين وصول المسعف أو الطيب المعني بذلك.

وشملت الدورة تعريف بسيط عن الإنعاش للقلب في حالات حدوث ضيق في التنفس، أو فقدان الوعي، كيفية تدخل المسعف بإجراءات بسيطة وسهلة، متوفرة فى جميع المنازل حتى وصول النجدة، كما شاهدت الدورة تفاعل وتبادل للمعلومات، بين المدرب وأعضاء النادي، ونقاش الأخطاء الشائعة في التعامل مع الحوادث.

ولفت «فتحي»، إلى الاهتمام الكبير والهائل الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة ورؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى بناء الوعي والثقافة لدى الشباب والنشء، وتقديم خطط وبرامج زمنية على مدار العام المالي بأوقات محددة، تنفذ في الوقت ذاته في كل المحافظات، تستهدف الوعي بمختلف أنواعه، من ثقافي وفني ورياضي واجتماعي، لتبني شباب قادر على السير بالوطن إلى المبتغى من التقدم والازدهار بين الدول والبلدان.

دورة الإسعافات الأولية

أشار وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى أهمية دورة الإسعافات الأولية، إذ تؤدي لإنقاذ حياة الإنسان، وسرعة التصرف فى الأزمات والكوارث والحوادث بأنواعها، فالصحة والحياة أشياء ثمينة، لابد من الاعتناء والحفاظ عليها، وعلى كل فرد أن يكون لديه المعلومات الأساسية والبسيطة حيال ذلك.