تفاصيل وفاة شاب سقطت عليه عارضة ملعب كرة قدم بكفر الشيخ.. «وحيد والدته»

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي قرية المجاز الشرقي، بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يُدعى عبد الهادى إبراهيم رضا، 20 عاما، الذي توفى نتيجة سقوط عارضة الملعب الثلاثي بالمجاز الشرقي عليه، أثناء خوض مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بإصابة شاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتوفى فور وصوله إلى مستشفى بلطيم النموذجى، ليُجرى إيداعه بمشرحة المستشفى.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، قررت دفن جثمان الشاب، وشيع أهالى قرية المجاز الشرقى والقرى المجاورة لها بمركز الحامول جثمان الشاب المتوفي، فى جنازة مهيبة حضرها أهالى القرية والقرى المجاورة.

والدة الشاب المتوفى: ابني رجعلي جثة

بحُزن شديد وبكاء لا ينقطع، تحكي نبيلة إبراهيم، والدة الشاب عبد الهادي إبراهيم رضا، تفاصيل وفاة نجلها، قائلة: «عبد الهادي يوم الخميس إللي فات اتعشي وقالي الساعة 10 باليل أنا رايح ألعب ماتش كورة مع أصحابي، وراح يلعب، وياريته ما راح يا قلب أمه رجعلي جثة، عارضة الملعب وقعت عليه، وجاله كسر في الجمجمة، واتنقل المستشفي، ومات هناك، ابني راح ضحية الإهمال لأن لو فيه صيانة للملعب ماكنش مات».

الشاب المتوفى وحيد والدته

وتضيف «نبيلة»، «ابني كان راجل، ومكافح، ومحلتيش غيره، كان سندي في الحياة، أنا انفصلت عن أبوه وهو حتة لحمة حمرا، وربيته، لحد ما بقا راجل عنده 20 سنة، وكان بيشتغل، وبيكافح معايا من صغره، وطول عمره شقاين يا حبيبي، كان بيطلع معايا يومية في الغيط عشان نعرف نعيش، وكان بيأذن في الجامع، وبيصلي الصلاة في وقتها، وبيخاف ربنا، كان نفسي أفرح بيه وأشوفه عريس، بس ملحقش يا كبدي، أنا راضية بقضاء الله، وصابرة، بس عايزة حق عبد الهادي».

وأوضح عبد الهادي محمد، أحد جيران الشاب الراحل، إن الشاب المتوفي عبد الهادي إبراهيم، كان شاباً محبوباً، ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، مضيفاً: «طوب الأرض زعلان عليه، وجنازته كانت كبيرة جداً، وناس كتير شاركت فيها، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلب والدته لأنها مالهاش غيره».

في سياق متصل، حرص الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، علي تقديم واجب العزاء لأسرة الشاب المتوفي، والذي توفي نتيجة سقوط عارضة الملعب الثلاثي بالمجاز الشرقي عليه أثناء خوض مباراة كرة قدم مع أصدقائه.

ضم الوفد، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والنائبان محمد زكي، ويونس عبد الرازق، أعضاء مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول وبلطيم.

وأكد النائب محمد زكي، عضو مجلس النواب، في بيان له، أنه تم تقديم واجب العزاء لأسرة الشاب المتوفي: «قدمنا واجب العزاء إلي أهلنا بالمجاز الشرقي بغض النظر عن الإجراءات القانونية التي تُجريها النيابة العامة بمعرفتها، للوقوف علي أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي إهمال تسبب في وقوع الحادث».