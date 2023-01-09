نقيب المأذونين: أنصح الشباب بالتمهل في عقد القران والتروي بخطوة الزواج

تحدث الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن حالة الجدل المثارة بين المواطنين، حول رسوم الزواج الجديدة، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق الأسرة المصرية لدعم الأسرة والمطلقات، وحديث البعض عن أنها مبالغ كبيرة، قائلًا إن هذا الكلام غير صحيح، ومن قاله شخص ليس مأذونا من الأساس، وحاليا في قبضة الأمن، لذا على الشباب التروي في خطوة الزواج.

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أن كثرة حالات الزواج في مدة قصيرة نحو 10 أيام، بالتأكيد جاء بالضرر على المأذونين عكس ما يتوقع البعض، فالآن جميع المأذونين أنهوا عملهم في منطقتهم من توثيق عقود الزواج، وسيجلسون طوال العام دون عمل، وحاليا نوجههم بنصح الناس أن يتمهلوا في عقد القران دون تسرع.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن الزواج مسؤولية يتشارك فيها أكثر من طرف، من بينها المأذونين، قائلا: «مفيش أقرب من المأذون للناس في الشارع»، والمأذونون لم يكونوا أبدا سببا في الطلاق بالعكس فهم يحلون المشكلات، ويرون حالات غريبة من الزواج، من يريد ضرب زوجته بشاكوش، ورميها من الشرفة، ومن تريد تكسير النيش الخاص بها لأغراض القائمة، وغيرها.

وتابع، أنه مع الاحترام للجميع، لكن المأذون يذهب لعقد قران للوزير والغفير، وجميع المأذونين يعرفون الحالات التي تستحق الإعانة والمعاش، وهم أدرى بالمشكلات لدخولهم جميع البيوت.