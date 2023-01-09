تشارك في معرض الكتاب.. «ممكن نتعرف» رواية لـ داليا فكري عن الابتزاز الإلكتروني

«ممكن نتعرف» رواية جديدة عن دار نشر «عين حورس» تناقش قضايا النساء للكاتبة داليا فكري مؤسسة مبادرة «صرخة» لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة من الفترة 24 يناير حتى 6 فبراير 2023.

مناقشة قضايا المرأة

وقالت داليا فكري، إنَّ رواية «ممكن نتعرف» تناقش بعض القضايا المهمة للمرأة والتي سببتها مواقع «السوشيال ميديا» وبعض التطبيقات الحديثة مثل جرائم الابتزاز الالكتروني، ومداخل الرجال للتعرف بالنساء واصطيادهم من خلال متابعتهم، وتأثير «الجروبات النسائية» السيء والجيد.

دور الصداقة في حياة الأفراد

وأضافت الكاتبة لـ«الوطن»، أنَّ الرواية هي عملها الثاني بعد رواية «تاليا ورفيق»، إذ تسلط من خلالها الضوء على أهمية الصداقة في حياتنا ودورها، وأهمية الاستقلال المادي للمرأة، كما تلقي الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة كطوق نجاة للأسرة المصرية، ودور الدعم النفسي والاجتماعي في تغيير نمط الحياة بما يناسب الواقع الذي نعيشه، مؤكّدة دور القوى الناعمة والثقافة في تغيير النظرة النمطية للنساء.