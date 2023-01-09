أحمد الطاهري يطرح كتاب «عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2» في معرض الكتاب

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صدور كتاب «عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2» عن دار ريشة، ويُشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة للكتاب 2023، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل.

كتاب «عند منتصف الطريق»

وأضاف الطاهري على فيسبوك: «قبل أن تقرأ هذا الكتاب.. سيدي القارئ، لا أزعم أنّني أمتلك الحقيقة كاملة، لكني اجتهدت أن أرصدها بكل ما أوتيت من أدوات، وأخضعتها للسياق السياسي والتاريخي والجغرافي في إطار من إعمال العقل والمنطق، والهدف الوحيد من هذه السلسلة أن تكون مجرد توثيق صحفي للحظة الوطنية الراهنة والتي تمتلك فيها مصر مشروعها الاستراتيچي المعلن بعنوان صريح وهو (الجمهورية الثانية) كما أحب أن أسميها أو (الجمهورية الجديدة) كما يحب معظم الناس تسميتها».

وأكمل: «وفي الجزء الأول كان التأصيل الصحفي لهذا المفهوم كما نفهمه أنّ الجمهورية الثانية أو الجديدة هي تلك الجمهورية القابلة للبقاء، التي خبرت كل محطات الجمهورية الأولى فعززت من مكتسباتها، وأدركت أخطاءها لتتجنبها في بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة».

وتابع: «مصر كانت ولا تزال تجاهد من أجل واقع يتسع لأحلامها ومستقبل يليق بها وبمكانتها الحضارية بين الأمم، وهي الملحمة التي يسطرها هذا الجيل من أبناء هذا الشعب في أيام عالمية دقيقة يتشكل فيها نظام الأرض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هي مرحلة تبدل الأوزان النسبية للدول، ولن يحفظ مقامه في هذا المعترك إلا من أدرك حقا أنّ امتلاك القدرة ليس رفاهية ولكنه فرض زمان ومكان لكل أمة تريد أن تحيا بعزة وكرامة وقرار وطني مستقل».