تعرف على مواعيد وخطوط النقل من وإلى معرض الكتاب 2023

تواصل وزارة الثقافة، استعداداتها لإطلاق فاعليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل على أرض مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن تبدأ زيارة الجمهور للمعرض يوم 25 يناير الحالي، من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

وفي إطار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة، أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة سبل تيسيير الوصول إلى معرض الكتاب 2023.

7 خطوط لنقل زوار معرض الكتاب

ووفقا لبيان صحفي، أسفر التعاون بين وزارتي النقل والثقافة عن تخصيص 7 خطوط لنقل زوار المعرض بقوة 58 أتوبيسا بالإضافة إلى الأتوبيسات العابرة التي تمر على المعرض فضلا عن سيارات شركات النقل الجماعي كالتالي:

- 10 أتوبيسات من ميدان عبدالمنعم رياض بخط سير: «رمسيس- العباسية - جامعة الأزهر - محور المشير إلى معرض الكتاب»

- 10 أتوبيسات من ميدان الجيزة إلى: «جامعة القاهرة- القصر العيني - السيدة عائشة - الاوتوستراد- جامعة الأزهر ثم معرض الكتاب».

- 10 أتوبيسات من دوران شبرا إلى: «شارع شبرا - ميدان أحمد حلمي - شارع رمسيس - العباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر- محور المشير وصولا إلى معرض الكتاب».

- 8 أتوبيسات من المظلات إلى: «سراي القبة- روكسي - السبع عمارات - الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب».

- 8 أتوبيسات من خط النزهة الجديدة إلى «ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس والمنهل - الوفاء والأمل انتهاء بأرض معرض الكتاب».

- 7 أتوبيسات من خط الأميرية إلى: «ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس -ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات وصولا إلى معرض الكتاب».

- 5 أتوبيسات من صقر قريش إلى «كارفور المعادي - نادى وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب».