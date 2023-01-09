يشارك في معرض الكتاب 2023.. قصة إنشاء المعجم التاريخي للغة العربية

قال الدكتور محمد عثمان مدير مكتب رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية، إن المعجم التاريخي للغة العربية، بعد أن تم إنجاز 36 جزءا منه مؤخرا، وصار متاحا ورقيا وألكترونيا، سيشارك المعجم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ «الوطن»: المعجم التاريخي للغة العربية، أضخم معجم لغوي في العالم ويشارك في العمل عليه 10 مجامع للغة العربية، (أغلب الدول العربية) تحت مظلة اتحاد المجامع اللغوية العلمية بالقاهرة، وبرعاية كريمة من الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة الذي ينفق على المشروع.

قصة إنشاء المعجم التاريخي

وتابع: مشروع المعجم التاريخي كان ضمن مرسوم إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 1932، لحفظ الحقوق التاريخية، وكان هناك عدة محاولات لإنجاز هذا المشروع، وبدأت المحاولات في مجمع القاهرة وانتهت المحاولات إلى إصدار معجم آخر هو المعجم الكبير ومازال يصدر منه أجزاء إلى الآن بالقاهرة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.

وذلك لأن المعجم التاريخي أضخم ويحتاج إلى جهود دولية، لأنه يتتبع كل لفظة منذ صدورها إلى تاريخنا الحالي ، أما المعجم الكبير فهو معجم لغوي يتتبع المعجمات الكبيرة ويستخلص منها معاني وليس عيا بتتبع تاريخ اللفظة.

وفي 2000 بدأت المحاولات لإصدار المعجم التاريخي على مستوى اتحاد المجامع، وبحث الوسائل الممكنة لإصداره، وفي 2004 تم تشكيل لجنة للمعجم التاريخي في اتحاد المجامع، والمحاولات أسفرت عن ضرورة التواصل مع الشيخ سلطان القاسمي، لحاجة المشروع إلى نفقات ضخمة ومن هنا بدأت فكرة إنشاء صرح عظيم لاتحاد المجامع .

وفي 2008 بدأ الإنشاءات الخاصة بمبنى اتحاد المجامع وفي 2015 تم تسلم المبنى وبدأت بعدها الخطوات الفعلية لإصدار المعجم التاريخي للغة العربية، ووبدأت الخطوة الأساسية بإسناد المشروع إلى الدكتور مأمون وجيه بوضع المنهج العلمي لهذا المشروع الضخم العظيم، ومعه فريق كبير .

وأكمل: وبدأ التنفيذ في 2020، ويشارك في الإعداد أكثر من 300 باحث كانوا يعملون على قدم وساق الكترونيا في فترة التوقف إبان جائحة كورونا، وصدر إلى الآن 17 مجلدا من المعجم، في الإصدار الأول ثم عدد تال ووصل إلى 36 مجلد هذا العام من المعجم (9 أحرف إلى حرف الذال) ومن الممكن أن يكتمل العمل منه خلال ثلاث سنوات على الأكثر.