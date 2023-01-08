معرض الكتاب يتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.. من أجل تثقيف الطلاب

تجهز وزارة الثقافة حاليا لإطلاق فعاليات معرض القاهرة للكتاب، والذي ينطلق في الفترة من 24 يناير الجاري ويستمر إلى 6 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تعلن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل الدورة المرتقبة من المعرض في مؤتمر صحفي يوم 17 يناير الحالي، وتستمر فعاليات المعرض على مدار 14 يوما متواصلة.

ومعرض الكتاب الذي أطلقه الرئيس عبدالناصر لأول مرة في 1969، واختار له إجازة منتصف العام الدراسي موعدا للمعرض، من أجل تشجيع الشباب على القراءة، فهل سيتمكن طلاب المدارس والجامعات هذا العام من اللحاق بأيام المعرض؟

إجازة منتصف العام الدراسي 2023

وفقا لجدول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام من يوم 28 يناير، وتستمر حتى 9 فبراير 2023، فيما أكد عدد من رؤساء الجامعات أن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 بالجامعات ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري.

معرض الكتاب

ويعد معرض الكتاب من أضخم الأحداث الثقافية الذي ينتظره الجمهور المصري والعربي، ويرتاده في المتوسط ميلونا زائر سنويا على مدار فعالياته، كما يشارك في المعرض مئات الناشرين من مصر وخارجها، وقد اختارت اللجنة العليا للمعرض، الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة الـ 54 والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، والمملكة الأردنية ضيف شرف المعرض.