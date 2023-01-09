كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للقوة البدنية في الغردقة

تستعد مدينة الغردقة، لاستضافة بطولة كأس العالم للقوة البدنية بمشاركة 50 دولة، في الثامن من شهر مارس المقبل، التي تنظمها مصر لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار اهتمام الدولة برفع مستوى الرياضة واللياقة البدنية للشباب، بهدف تنشيط السياحة في المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة.

الغردقة تستضيف بطولة العالم للقوة البدنية

كانت تقام البطولة في روسيا خلال السنوات السابقة، ونظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، قرر الاتحاد الدولي عدم تنظيم البطولة في روسيا، ونجحت مصر بفضل دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، في استضافة البطولة، نظرا المقومات المادية والسياحية بمدينة الغردقة، حسب مصطفى عبد الحميد ممثل اتحاد القوة البدنية في البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن».

مجهود لنجاح بطولة القوة البدنية بالغردقة

بذل مسؤولو اتحاد القوة برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة، مجهودات مكثفة بشأن التجهيزات والترتيبات الخاصة، بتنظيم البطولة من ملاعب وفنادق الاقامة، لإستقبال أول حدث من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، لخروج هذا الحدث على أكمل وجه بصورة حضارية ومشرفة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

تخوض مصر بطولة العالم بصفتها الدولة المنظمة بأكبر بعثة أكثر من 200 لاعب في جميع المنافسات بهدف حصد لقب البطولة بدعم من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الذي يعمل على تيسير الأمور المتعلقة باستضافة 50 دولة من مختلف دول العالم.