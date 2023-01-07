صندوق الحكمة في متحف الغردقة.. قطعة أثرية عمرها 579 عاما

يضم متحف الغردقة أكثر من ألفي قطعة أثرية أصلية تروي تاريخ العصور القديمة والحديثة، وتجذب آلاف السياح من مختلف الجنسيات، حيث الفن والجمال والرفاهية لدى الفنان المصري القديم، ومن بين هذه القطع الأثرية «صندوق حفظ التوراة بمتحف الغردقة»، والمعروف باسم «صندوق الحكمة».

صندوق الحكمة بمتحف الغردقة

وقال مينا مكرم، وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن صندوق التوراة إحدى القطع الأثرية الرائعة بمتحف الغردقة، ويعرف باسم صندوق الحكمة، ويستخدم لحفظ لفائف التوراة بالمعابد، وتم تأريخه في شهر سبتمبر من عام 1444 ميلادية، وهو مصنوع من الخشب والقطيف وبه نقوش وزخارف من الفضة بالحفر البارز والغائر، وكتابات فرنسية وعبرية.

المصلون يقفون احتراما أمامه

ويوجد أعلى الصندوق «قمتان» من الفضة تقفان على عُصي لفائف التوراة، ويتدلى منها 6 أجراس صغيرة، ولا يفتح صندوق التوراة إلا في المناسبات العامة، وعلى المصلين الوقوف احتراما عند فتحه للصلاة.

وأكدت نيرمين حافظ، مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة، لـ«الوطن»، أن المتحف يستقبل آلاف السائحين الأجانب يوميا من مختلف الجنسيات من خلال جولات «السيتي تورز»، حيث يضم أكثر من ألفي قطعة أثرية أصلية، تحكي تاريخ الفن والجمال والرفاهية لدى الفنان المصري القديم.