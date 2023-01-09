محافظ قنا يطمئن على مصابي انهيار منزل بقرية الشعانية

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة بمستشفى نجع حمادي العام «المقر المؤقت»، رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

جولة بمستشفى نجع حمادي

اطمئن المحافظ من المرضى، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستفسر من الأطباء المعالجين عن الحالة الطبية لكل مريض، ومدى استقرارها، مؤكدا حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبنائها.

كما وجه محافظ قنا مدير المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى، وتوفير كل سبل الراحة لهم، وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية بالمستشفى، وإجراء الصيانة الدورية لها، حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلالها، وكذلك الحفاظ على مستوى النظافة لتوفير مناخ صحي وآمن للمترددين على المستشفى.

وقدم المرضى شكرهم لمحافظ قنا، لاهتمامه بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.

تفاصيل واقعة انهيار منزل في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوجود جثة شخص وانتشال 3 مصابين من أسرته في انهيار جزء من منزل في قرية الشعانية.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع جمال فوزي جاد، 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، 40 عامًا، وطفليه زياد وأسامه، إثر سقوط حائط منزل عليهم أثناء نومهم في قرية الشعانية مركز نجع حمادي.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.