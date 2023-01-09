اعترافات المتهم بقتل طليقته في قنا: «تركتني للزواج بآخر»

أدلى المتهم بقتل طليقته في محافظة قنا، باعترافات تفصيلية أمام وكيل النيابة، حول كيفية ارتكاب الواقعة، وقال إنه تخلص من الضحية انتقامًا منها لزواجها من آخر.

طعنات متفرقة أدت إلى مصرع المجني عليها

وأضاف المتهم في جلسه تحقيق استغرقت 4 ساعات، أنه شاهد المجني عليها في أثناء تقديمه واجب عزاء في والد صديق له، بإحدى المناطق بقنا، فقرر الانتقام منها، بأن توجه إلى شقتها وصعد للطابق الثاني، وتمكن من دخول الشقة «مسرح الجريمة» من منور المنزل بعد كسره نافذة المطبخ، ثم أمسك السكين وسدد للضحية عدة طعنات متفرقة بالرقبة والصدر والبطن حتى فالارقت الحياة، ليترك السكين بجوار الجثمان ويفر هاربًا.

وبرر المتهم سبب جريمته في اعترافاته بالتحقيقات، قائلًا إنه أقدم على إنهاء حياة الضحية لأنها تركته وطلبت الطلاق كي تتزوج من شخص آخر، وعقب الانتهاء من التحقيقات تم اقتياده إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وأجرى معاينة تصويرية ومثل الجريمة، وسجلت النيابة الاعترافات بالصوت والصورة وأصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد له قاضي المعارضات الحبس 15 يومًا، صباح اليوم، بعد أن نسبت ظفليه التحقيقات تهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل وكواليس الواقعة، لوصول بلاغ بوجود جثة سيدة بها آثار عدة طعنات متفرقة بالجسم في مركز قنا، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وتبين ارتكابه الواقعة بسبب زواج طليقته من آخر، فقرر الانتقام منها بأن سدد لها عدة طعنات بواسطة سلاح «سكين»، وأنهى حياتها، وتحرر محضرًا بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إنّ نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص بالآتي: يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.