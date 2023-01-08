حبس المتهم بقتل طليقته في قنا بعد زواجها من آخر.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم في واقعة قتل طليقته في قنا، انتقاما منها بعد تزوجها من أخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وناظرت جهات التحقيق جثمان الضحية، وأمرت بنقلها الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

تفاصيل الواقعة

وورد بلاغ إلى مركز شرطة قنا من أحد المستشفيات، يفيد استقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وبعد تكثيف التحريات من قبل رجال المباحث، توصلوا إلى أن مرتكب الواقعة طليقها، يعمل سائقا ومقيم بدائرة المركز.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز، شاهد زوج المجنى عليها فاختمرت في ذهنه فكرة الانتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء، وتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به، وعندما دخل الشقة فوجئ بوجود المجنى عليها، ولدى محاولتها الإستغاثة بالأهالى قام بالتعدى عليها بالضرب.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».