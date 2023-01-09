الأرصاد: سيارات شفط مياه الأمطار متواجدة في الشوارع بسبب الإنذار المبكر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه جرى التنويه المسبق عن سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، وفي بعض المناطق تجاوزت الأمطار المستوى المتوسط وبعضها أقل من المتوسط، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى لها حساسية في الإنذار المسبق نظرا لاستعداد شبكات الصرف ومعدات رفع المياه من خلال غرف عمليات مركزية.

سيارات شفط مياه الأمطار

وأوضح «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة، أن سيارات شفط مياه الأمطار متواجدة في الشوارع قبل سقوط الأمطار نتيجة للإنذار المبكر، مضيفا أن هيئة الأرصاد توقعت حدوث برق ورعد مسبق وذلك بسبب التغيرات المناخية التي أدت لحالة من التقلبات الجوية، ويجرى رصدها بالأقمار الصناعية في نفس يوم حدوثها قبل دخولها الأجواء المصرية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأشار مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن نشرة الأرصاد حذرت الإسكندرية ومطروح تحديدا من الأمطار والرعد والبرق، وجرى التنويه من خلال جميع وسائل الإعلام بحدوث البرق والرعد.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.