«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الجمهورية اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «شهدنا أمس الأحد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضًا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى حركة المنخفضين أمام غرب البلاد لشرقها، ما أدى لهطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الجمهورية».

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن تأثير المنخفض الجوي سيكون أكبر على مناطق شرق الجمهورية، ولكن كميات الأمطار اليوم ستقل عن أمس بكثير، موضحة أن أمطار اليوم متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وبعض مناطق وسط سيناء، لافتة إلى أنه من الممكن تشكل بعض السيول الخفيفة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن باقي مناطق الجمهورية ستشهد سقوط أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى بعض مناطق جنوب سيناء، فضلا عن وصول أمطار خفيفة للغاية للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة تساقط الأمطار على فترات متقطعة وكمياتها أقل كثير من كمياتها بالأمس.

انحسار كميات الأمطار غدًا

وأكدت انحسار كميات الأمطار غدًا على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، إلى جانب تلاشيها على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنحو درجة أو درجتين خلال فترات النهار، لذلك نشعر بأجواء شتوية جيدة، على عكس الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر نشعر بالبرودة الشديدة على أغلب الأنحاء.