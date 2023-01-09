«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار: تمتد إلى القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر جميع محافظات الجمهورية ولمدة 48 ساعة مقبلة، بالمنخفض الجوي المتعمق القادم من طبقات الجوي العليا، الذي يقابله منخفض جوي آخر على سطح البحر المتوسط، يعمل على استمرار تكاثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ أكثر الأماكن المتوقع أن تشهد اليوم أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا ستكون «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبور سعيد، والإسماعلية، والسويس، ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية» وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأمطار تمتد اليوم مع تقدم ساعات النهار إلى جنوب الوجه البحري وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، تتراوح شدّتها بين بسيطة ومتوسطة، لكنها لن تكون بنفس قوة الأمطار التى شهدتها القاهرة مساء أمس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 19 - 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19 - 11

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 18 - 11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18 - 12

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 19 - 10

- طنطا 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- وادي النطرون 18 - 11

- مطروح 18 - 13

- السلوم 17 - 8

- سيوة 18 - 7

- العريش 19 - 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21 - 11

- كاترين 15 - 04

- رأس سدر 20 - 11

- نخل 18 - 6

- طابا 18 - 11

- حلايب 23 - 14

- شرم الشيخ 22 - 15

- الغردقة 22 - 14

- مرسى علم 23 - 15

- الفيوم 20 - 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20 - 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 23 - 10

- الوادي الجديد 22 - 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24 - 13

- رأس حدربة 23 - 13