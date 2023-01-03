فنانة تشكيلية لـ«السفيرة عزيزة»: فخورة بتمثيل مصر في «بينالي الفن» بآسيا

قالت الدكتورة شيرين البارودي، فنانة تشكيلية، إنها تمثل مصر في بينالي الفن الآسيوي المقام في بنجلاديش، ويعتبر من أهم المعارض الفنية بمشاركة 114 دولة وحضور 100 فنان من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنها ترشحت للمشاركة من خلال مكتب العلاقات الثقافية الخارجية في وزارة الثقافة المصرية، وقدمت أعمالها للجنة التي اختارت 3 فنانات مصريات للمشاركة.

سفيرة للفن المصري

وأوضحت «البارودي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية DMC، أنها كانت خلال مشاركتها سفيرة للفن المصري، متابعة «كنت بحكي لهم عن دور المرأة المصرية في الفن التشكيلي وحجم الجهود التي قدمتها ومشاركتها في المتاحف العالمية الكبرى».

أفضل مشاركة في البينالي

وتابعت «في 2022 تم اختياري من لجنة اليونسكو كأفضل مشاركة في البينالي، والمرأة المصرية كانت وما زالت نموذجا للرسم ولها تاريخ كبير من الحركة التشكيلية».

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن الإعلامية القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.